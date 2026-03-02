Der Zwischenfall ereignete sich am Montagvormittag während der Pause. Mehrere Schüler klagten plötzlich über Reizungen der Atemwege, woraufhin Alarm geschlagen wurde. Vorsorglich wurden rund 30 Schüler aus zwei Klassen nach Hause geschickt. Auch zwei Lehrpersonen sollen über Beschwerden geklagt haben, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Vor Ort waren Sanitäter sowie die Feuerwehr im Einsatz, um die Räumlichkeiten der Schule zu überprüfen. Die durchgeführten Kontrollen ergaben keinen Hinweis auf dauerhaft in der Luft verbleibende gefährliche Stoffe. Niemand wurde ins Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>Ursache für die Beschwerden könnte ersten Angaben zufolge ein Pfefferspray sein. Die Schule arbeitet daran, den Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren, um mögliche Verantwortlichkeiten zu klären.