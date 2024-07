Bozen: 30.000 Liter geschmuggelten Diesel an Feuerwehr gespendet

Sichergestellter Diesel kommt Bevölkerung zu Gute

Ein Lkw-Fahrer war heuer im April auf der Brennerautobahn in einen Verkehrsunfall verwickelt worden: Zwischen Brixen und Sterzing war der Mann mit einem anderen Lkw zusammengekracht; er wurde dabei leicht verletzt.Bereits die Einsatzkr√§fte vor Ort ahnten, dass der Fahrer den Treibstoff nicht ordnungsgem√§√ü transportiert hatte: Der Kraftstoff war n√§mlich nicht -wie in der Regel vorgesehen- in eigens daf√ľr bestimmten Tanks gelagert.Nach einem kurzen Krankenhaus-Aufenthalt wurde der Fahrer wegen Schmuggels angezeigt, der Treibstoff wurde beschlagnahmt, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ‚ÄěAnsa‚Äú. Der sichergestellte Kraftstoff ist nun an die Berufsfeuerwehr Bozen gespendet worden.Die 30.000 Liter Diesel sollen zum Heizen der Kaserne in der Drususallee und jener in der N√§he des Flughafens verwendet werden. Aber auch Schwerfahrzeuge, wie Bagger oder Schneepfl√ľge, sollen damit betrieben werden; so k√∂nnen erhebliche Kosten eingespart werden und das sichergestellte Benzin der Bev√∂lkerung zugutekommen.