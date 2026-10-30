„Wir haben 32 Fälle betreut, von denen einige umgehende Notoperationen erforderten“, erklärte der sanitäre Leiter der Klinik, Tomaso Piaia, gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“. Diese Anzahl an Unfällen registrierte die Tierklinik Bozen in der Reschenstraße einen besorgniserregenden Anstieg von Notfällen durch Stürze aus der Höhe.<BR \/><BR \/>Die Sterblichkeitsrate bei derartigen Abstürzen liege bei rund zehn Prozent. Für die überlebenden Tiere bedeuten die Verletzungen oft langwierige und schmerzhafte Behandlungen. Die Folgen reichen von Brüchen an den Gliedmaßen, am Becken oder an der Wirbelsäule bis hin zu schweren Verletzungen im Gesicht und am Kiefer.<BR \/><BR \/>„Wir hatten sogar einen Fall, bei dem eine Katze an allen vier Beinen Brüche davontrug, in einem anderen Fall musste eine Amputation durchgeführt werden“, berichtet Piaia. Bei komplexen Verletzungen seien zudem aufwendige Untersuchungen wie Magnetresonanztomografien nötig, um Schäden am Rückenmark auszuschließen.<h3>\r\nMythos der „unverletzbaren“ Katze widerlegt<\/h3>Besonders gefährlich ist nach Ansicht der Tierärzte der weit verbreitete Volksglaube, Katzen würden bei Stürzen immer auf den Pfoten landen und sich nicht verletzen. Zwar besitzen Katzen den Reflex, sich im Flug aufzurichten, das schütze sie jedoch keineswegs vor schweren Traumaverletzungen.<BR \/><BR \/>Stürze aus geringer Höhe sind oft deshalb gefährlich, weil den Tieren die Zeit fehlt, ihren Körper rechtzeitig zu drehen. Bei Stürzen aus größeren Höhen wiederum führe der harte Aufprall auf Beton oder geparkte Autos fast immer zu schwersten Verletzungen.<h3>\r\nDringender Appell an Tierhalter<\/h3>Die Tierklinik richtet daher einen dringenden Appell an alle Katzenbesitzer in Südtirol: Balkone, Terrassen und Fenster sollten mit gut befestigten Schutznetzen gesichert werden, die keine Lücken aufweisen.<BR \/><BR \/>Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass Blumenkästen oder Möbelstücke nicht als Aufstiegshilfen genutzt werden können. Eine angemessene Sicherung könne den Tieren großes Leid, komplizierte Eingriffe und im schlimmsten Fall den Tod ersparen.