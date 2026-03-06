Laut einem Bericht der Tageszeitung Alto Adige war es gegen 7:30 Uhr, als ein lauter Knall die Anwohner des Kondominiums 5b im Bozner Neubruchweg aufschreckte. Im Erdgeschoss des Treppenhauses bot sich den ersten Augenzeugen ein schrecklicher Anblick: Dort lag der leblose Körper eines 33-jährigen Marokkaners. <BR \/><BR \/>Trotz sofortiger Reanimierungsversuche durch die Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät; er verstarb noch an der Unfallstelle.<h3>\r\nTödlicher Sturz beim Klettern<\/h3>Ersten Rekonstruktionen zufolge handelt es sich bei dem Verunglückten um einen Obdachlosen, der regelmäßig in dem Gebäude Zuflucht gesucht haben soll. Der Mann soll versucht haben, über ein Sicherheitsgitter vom achten in den verschlossenen neunten Stock zu klettern – mutmaßlich, um dort Gegenstände zu deponieren oder ein Nachtlager aufzuschlagen. Dabei verlor er offenbar den Halt und stürzte in die Tiefe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284834_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Gebäude gilt seit längerem als sozialer Brennpunkt. Laut Hausmeister werden die Schlösser der Eingangstüren regelmäßig aufgebrochen, damit Obdachlose und Drogenabhängige im Inneren übernachten können. „Wir versuchen die Eingänge zu sichern, aber es ist ein verlorener Kampf“, so der Hausmeister gegenüber dem Alto Adige.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Bozen hat die Ermittlungen aufgenommen und persönliches Material des Opfers, darunter ein Rucksack, sichergestellt.