Ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau hat am Montagabend einen Polizeieinsatz in Bozen-Oberau ausgelöst. Ein Anwohner hatte die Einsatzkräfte alarmiert, woraufhin Beamte des Streifendienstes der Quästur zur betroffenen Wohnung ausrückten.<BR \/><BR \/>Vor Ort leisteten die Polizisten der Frau Erste Hilfe. Sie wies Blutergüsse im Gesicht auf und gab an, von ihrem Ehemann erneut misshandelt worden zu sein. Die Übergriffe sollen sich vor den Augen der gemeinsamen kleinen Kinder ereignet haben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373622_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Beamten identifizierten den mutmaßlichen Täter als einen 35-jährigen italienischen Staatsbürger mit polizeilichen Vorbelastungen. Laut Polizei befand er sich in einem deutlich alkoholisierten Zustand.<BR \/><BR \/>Nach der Klärung des Sachverhalts wurde der Mann wegen mutmaßlicher Misshandlung von Familienangehörigen und Lebensgefährten auf frischer Tat festgenommen. Anschließend wurde er in das Bozner Gefängnis gebracht.