Bozen: 35-Jähriger mit Flasche attackiert

Es war gegen 15 Uhr: Mehrere Bürger schlugen beim Siegesplatz Alarm. Ein junger Mann blutete stark am Kopf. Zuvor soll es im Park hinter dem Siegesdenkmal zu dem Angriff gekommen sein.Der 35-jährige Pole soll noch Glück gehabt haben: Denn eine der Schnittwunden, die er erlitt, befand sich oberhalb des Auges. Das Auge selbst soll nicht verletzt worden sein. Die Schnittwunden im Gesicht – vor allem an der Stirn – mussten im Krankenhaus genäht werden.Der Pole soll ständig bei Bewusstsein, aber konfus gewesen sein. Erst am Dienstag werden ihn die Polizeibeamten über den Angriff und den Streit befragen können.

