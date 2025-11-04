Im Petrarca-Park wurde der 35-Jähriger aus Nigeria kontrolliert, der 60 Gramm Haschisch in seinen Schuhen versteckt hatte; bei ihm wurden laut Aussendung der Quästur zudem 320 Euro sichergestellt – mutmaßlicher Erlös aus Drogenhandel. Der polizeibekannte Mann wurde verhaftet.<h3>\r\nInsgesamt 90 Gramm Haschisch sichergestellt<\/h3>Überdies wurde in dem Park auch ein 35 Jahre alter Senegalese mit 30 Gramm Haschisch kontrolliert und auf freiem Fuße angezeigt. Drei weitere Personen (35, 29, 19 Jahre) aus Tunesien wurden ebenso angezeigt, weil sie sich im Stadtzentrum von Bozen aufhielten – trotz des ihnen auferlegten Verbots, das Gemeindegebiet von Bozen zu betreten.<BR \/><BR \/>Mit einer bescheidenen Menge Haschisch wurde darüber hinaus ein Pakistaner im Garten der Religionen erwischt und angezeigt.<BR \/><BR \/> Die verstärkten Kontrollen wurden von der Polizei in Zusammenarbeit mit Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und dem Militär durchgeführt. Dabei nahmen die Beamten besonders Pfarrplatz, Mazziniplatz, Petrarca-Park und den Garten der Religionen ins Visier.