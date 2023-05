Bozen: 36-jähriger Mann stirbt unter rätselhaften Umständen

Blutuntersuchung soll Aufschluss geben, ob Alkohol eine Rolle spielte

Der 36-jähriger Mann aus Afrika starb am Donnerstag im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Pfarrhofstraße in Bozen, nachdem er mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeschlagen war.Die ersten Ermittlungen haben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden ergeben, auch soll die Todesursache nicht ein Sturz aus einem Balkon sein.Den Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte der Mann – laut den Verletzungen am Hinterkopf – ohne Gegenwehr und ungebremst nach hinten gefallen sein. Vermutet wurde, dass der Mann entweder nach einem plötzlichen Übelkeitsanfall oder aufgrund Alkohol- oder Drogenmissbrauchs das Bewusstsein verloren haben könnte und deshalb zu Sturz gekommen sei.Um die Ursache festzustellen, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Autopsie an. Aber auch die Ergebnisse der Autopsie können nicht wirklich Licht in den tragischen Vorfall bringen.Es ist bisher auch niemand bei den Behörden vorstellig geworden, der den Mann kannte oder Informationen über die letzten Stunden im Leben des Verstorbenen geben hätte können.Eine Blutuntersuchung soll nun Aufschluss darüber geben, ob Alkohol eine Rolle gespielt hatte.