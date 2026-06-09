Am Wochenende wurden von den Einsatzkräften verstärkte Kontrollen in Bozen durchgeführt, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht. So wurden die Beamten wegen eines Ladendiebstahls in einen Supermarkt im Stadtteil Europa–Neustift gerufen. Unweit des Geschäfts konnten sie einen 36-jährigen Italiener ausfindig machen und kontrollieren. Dabei attackierte der Mann offenbar die Beamten mit Tritten. Zwei Beamte wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.<h3>\r\nFür den Mann klickten die Handschellen<\/h3>Der Mann war laut Aussendung der Quästur offenbar so in Rage, dass nicht nur die Beamten sondern auch ihr Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für den Mann klickten schließlich die Handschellen, wegen Widerstand und Körperverletzung gegen öffentliche Beamte sowie wegen des Besitzes von rund 15 Gramm Haschisch. Diese waren bei der Personenkontrolle sichergestellt worden. Die im Supermarkt entwendete Ware konnte sichergestellt und zurückgegeben werden. <BR \/><BR \/>Zudem verhinderte die Polizei einen weiteren Diebstahl im Industriegebiet. Zwei Männer im Alter von 48 und 32 Jahren wurden offenbar dabei ertappt, wie sie Aluminiumplatten im Wert von rund 1.000 Euro aus einem Unternehmen entwenden wollten. Beide wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Verlauf des Wochenendes wurden außerdem vier ausländische Staatsbürger und eine italienische Staatsbürgerin wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für das Gemeindegebiet von Bozen angezeigt. Insgesamt kontrollierte die Polizei 185 Personen und 27 Fahrzeuge.