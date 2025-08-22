Das Hotel Stiegl in Bozen expandiert: Auf dem Gelände der ehemaligen Kellerei St. Magdalena-Gries in der Brennerstraße wird es zwei Neubauten geben und auch zwei Wohnhäuser für über 30 Wohnungen sowie eine Tiefgarage wurden am Donnerstag vom Stadtrat genehmigt.<BR \/><BR \/>Der Wiedergewinnungsplan umfasst etwa 7000 Quadratmeter mit einer Kubatur von ca. 29.000 Kubikmetern. Das Areal reicht von der Brennerstraße bis zur Beda-Weber-Straße und dem Oswaldweg. <BR \/><BR \/>„Ziel des Wiedergewinnungsplanes im historischen Ortskern ist es, die bestehende Bausubstanz zu erhalten und rationell zu nutzen, neuen Wohnraum in bereits erschlossenem Gebiet zu schaffen, den Bodenverbrauch zu begrenzen, den historischen Hotelbetrieb aufzuwerten sowie den wertvollen Baumbestand zu bewahren“, erklärt Vizebürgermeister Stephan Konder. <BR \/><BR \/>Das Areal umfasst das Gelände des Hotels Stiegl, Gebäudeteile und den Vorplatz der ehemaligen Kellerei St. Magdalena-Gries sowie drei bestehende Wohnhäuser an der Brennerstraße. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203426_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Eigentümerfamilie Trafojer plant den Abriss der aufgelassenen Weinkellerei St. Magdalena und den Neubau von zwei fünfstöckigen Gebäuden für Wohnungen mit einer Gesamtkubatur von 8.250 Kubikmetern. Darin sollen 36 neue Wohnungen entstehen, die zu 60 Prozent konventioniert sein werden. Auf dem Areal soll auch eine zweigeschossige unterirdische Tiefgarage für das Hotel und und Anwohner entstehen.<BR \/><BR \/>Das Wohnungsprojekt ist aber nur ein Teil des Wiedergewinnungsplans. Der Eigentümer des Hotel Stiegl kann auf einer derzeit als Parkplatz genutzten Fläche, angrenzend an den Oswaldweg und an die Kellerei, eine zweistöckige qualitative Erweiterung umsetzen. „Voraussichtlich wird dort ein Seminarzentrum entstehen“, hatte Eigentümer Peter Trafojer im April gegenüber s+erklärt. <BR \/><BR \/>Der Hotelpark selbst wird nicht erweitert, der Baumbestand wird erhalten bleiben. Die heutige Zufahrt zum Parkplatz und zum Grundstück über die Beda-Weber-Straße wird geschlossen, das Areal wird über die Brennerstraße erschlossen.<h3>\r\nHotel kann erweitert werden<\/h3>Das Hotel selbst kann über zwei neue Gebäude von derzeit 18.000 Kubikmeter auf 26.000 Kubikmeter erweitert werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203429_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Mit diesem Wiedergewinnungsplan setzen wir ein deutliches Zeichen für eine nachhaltige Stadtentwicklung“, betont Konder. „Wir schaffen dringend benötigten Wohnraum, ohne neue Flächen zu versiegeln, sondern indem Potenzial im Ortskern genutzt wird. Gleichzeitig wird der traditionsreiche Hotelbetrieb Stiegl gestärkt. Besonders wichtig war uns, dass der wertvolle Baumbestand erhalten bleibt und die neuen Baukörper sich harmonisch in das historische Ensemble einfügen“, erklärt der Vizebürgermeister.