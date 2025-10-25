„Wir schauen uns nach Alternativen um“, erklärt Thomas Tiefenbrunner, Vizepräsident der Rauschertor-Stiftung, die das Altersheim führt. „Der Verwaltungsrat hat entschieden, das Projekt momentan nicht weiterzuverfolgen, da es bei der Umsetzung einige technische Probleme gibt, trotz der Hilfe der Gemeindeverwaltung“, sagt Tiefenbrunner. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Gemeinde Bozen hatte der Stiftung angeboten das ihr gehörende Gebäude gegenüber dem Altersheim zur Verfügung zu stellen, in dem sich die Sarner Bar befindet; zusätzlich sind im Haushalt der Gemeinde bereits vier Millionen Euro vorgesehen, um die Erweiterung auch mit einem Beitrag zu unterstützen. Derzeit gibt es im Heim 38 Betten, durch die Erweiterung in der Rauschertorgasse hätten ca. 40 weitere Betten dazukommen sollen, die im Sozialplan der Gemeinde bereits vorgesehen waren. „Die Abstände zu den Häusern vor Ort sind eines der Probleme, seitens von Anrainern gibt es Widerstand“, betont Tiefenbrunner. Streitigkeiten mit den Nachbarn und Rekurse der Anrainer wolle die Stiftung aber vermeiden. „Deshalb wurde das Projekt vorerst ad acta gelegt.“ <BR \/><BR \/><BR \/>Eine Landeskommission habe zudem in einem negativen Gutachten zur Erweiterung darauf verwiesen, dass bei einem Ausbau zwar ein neuer Trakt entstehe, das bestehende Heim dann aber nicht denselben Standards entspreche. „Es müsste also saniert werden, was zu weiteren Kosten für das Heim und auch noch zu weniger Betten führen würde, denn die Kommission hat in ihrem Gutachten Auflagen gemacht“, betont der Vizepräsident der Rauschertor-Stiftung, die mittlerweile eine öffentliche Einrichtung ist. Zwei Mitglieder des fünfköpfigen Verwaltungsrates werten von der Gemeinde Bozen nominiert. <BR \/><BR \/><BR \/>Eine Erweiterung in der Altstadt sei kompliziert, „deshalb prüfen wir derzeit andere Möglichkeiten, um Flächen an anderen Standorten zu finden, zu bekommen, zu tauschen oder zu kaufen. Das braucht Zeit, da ein neues, gut funktionierendes Altersheim eine gewisse Größe haben muss.“ Die Stiftung besitze zwar Obstwiesen in Bozen, die jedoch weit außerhalb von Wohngebieten lägen und nicht erschlossen seien. Außerdem sei der Grundwasserspiegel hoch, was den Tiefbau stark verteuern würde. „Ein Bau dort wäre eine Kathedrale in der Wüste – für ein Altersheim, das auch ein Ort der Begegnung sein soll, alles andere als ideal“, erklärt der Rechtsanwalt.