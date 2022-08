Bozen: 47-Jähriger nach 9 Diebstählen festgenommen

Die Staatspolizei hat einen 47-Jährigen tunesischen Staatsbürger festgenommen. Dem Mann wird zur Last gelegt, zwischen April und Juni diesen Jahres insgesamt 9 Diebstähle in Bozen begangenen zu haben.

Die Festnahme erfolgte nach einem richterlichen Beschluss, den 47-Jährigen in Untersuchungshaft zu überstellen. Diese muss er nun im Bozner Gefängnis absitzen.



Die Ermittlungen der Staatspolizei hatten in den vergangenen Monaten zahlreiche Beweisstücke ans Licht gebracht, die den Verdacht gegen den 47-Jährigen erhärten. Er soll verantwortlich sein für eine Serie von Einbrüchen und versuchten Einbrüchen in Geschäften in der Landeshauptstadt.