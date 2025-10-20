Seit dem 13. Oktober wird der 47-Jährige von den zuständigen Behörden aufgrund einer Vermisstenanzeige gesucht.<BR \/><BR \/>Der Vermisste ist 1,82 Meter groß, hat mittellange graue Haare und trägt Bart. Als der Mann aus Bozen zuletzt gesehen wurde, trug er eine blaue Jeanshose, ein blau-weiß kariertes Hemd und\/oder Kapuzenpullover, sowie eine oval-förmige Brille und Turnschuhe. <BR \/><BR \/>Er fährt ein hellgraues Fahrzeug des Typs „VW Caddy“ mit der Kennzeichen-Nummer DF314TR. <h3>\r\nBitte bei Hinweisen die Nummer 112 kontaktieren<\/h3>Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienliche Hinweise zu melden. <b>Hinweise können direkt an die Landesnotrufzentrale 112<\/b> gemeldet werden.