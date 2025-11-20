Nach monatelangen Ermittlungen griffen die Carabinieri am vergangenen Donnerstagmorgen schließlich zu: Sie durchsuchten die Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers. Dort fanden die Beamten fast ein Kilogramm Marihuana mit hohem THC-Gehalt sowie 50 Platten Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 5,5 Kilogramm. <BR \/><BR \/>Die Pakete waren bereits verkaufsfertig verpackt und mit verschiedenen farbigen Logos versehen – ein Hinweis darauf, dass mehrere Lieferchargen im Umlauf waren. Zusätzlich entdeckten die Ermittler eine Indoor-Plantage, die für den Anbau von Marihuana eingerichtet war. Auch ein Teil des mutmaßlichen Verkaufserlöses wurde beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Der mutmaßliche Drogendealer wurde verhaftet. Die Ermittlungen laufen weiter, um die gesamte Lieferkette des Rauschgifts zu rekonstruieren.