Bozen: 54-jähriger Drogenhändler aus Albanien festgenommen

Nachdem in Oberau-Haslach intensiver Drogenhandel gemeldet worden war, intensivierten die Polizeibeamten dort die Kontrollen. Bei einer genauen Kontrolle des Autos eines verdächtigen 54-jährigen albanischen Staatsangehörigen am Freitag fanden sie in einem Zwischenboden im vorderen Teil des Fahrgastraums 7 Verpackungen mit insgesamt 80 Gramm Kokain.Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden weitere 110 Gramm Kokain und 17.350 Euro in bar beschlagnahmt. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem Geld um den Erlös aus dem Verkauf von Drogen handeln könnte.Die Beamten nahmen den 54-Jährigen fest. Er wurde in das Gefängnis von Verona überstellt.

jot