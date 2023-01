Bozen: 6 Mülltonnen in Silvesternacht zerstört

6 Mülltonnen in Silvesternacht angezündet

Foto: © seab

Die Zeit zum Jahreswechsel ist immer etwas Besonderes – das gilt auch für die Abfallsammlung. Die Menge der produzierten Abfälle steigt, mit besonders ausgeprägten Stoßzeiten bei der Abgabe der Wertstoffe, zum Beispiel am zweiten Weihnachtstag.Obwohl an diesem Tag traditionell alle SEAB-Teams unterwegs sind, kann es auch zu Problemen bei der Abfallsammlung kommen, zum Beispiel wenn der Zugang zum Straßenbehälter, der entleert werden soll, durch wilde Abfälle blockiert ist. Eine gute Abstimmung der Einsätze verschiedener Teams (Straßenkehrer, Entleerungs-LKW etc.) ist nötig, aber die rücksichtsvolle Teilnahme der Bürger bleibt trotzdem unerlässlich.Deshalb haben die Umweltdienste SEAB an die Bürger von Bozen appelliert, sich bei vollen Straßenbehältern bis zur nächsten Ökoinsel zu begeben oder die Abgabe um einen oder 2 Tage zu verschieben. „Der letzte Jahreswechsel hat in diesem Sinne ganz gut funktioniert, ohne größere Probleme“, teilt die SEAB mit.Doch die böse Überraschung gab es diesmal nach der Silvesternacht in Bozen: Es wurden mehrere Abfallbehälter, darunter 2 Restmülltonnen, 2 Plastikglocken und 2 Metallglocken abgebrannt bzw. so stark beschädigt, was einen größeren Einsatz seitens der SEAB-Mülltonnenwerkstatt erforderte.Insgesamt waren 3 Mitarbeiter und 3 Fahrzeuge am 2. Jänner ganztags damit beschäftigt, die Behälter zu ersetzen und die entstandenen Schäden in der Sassari-Straße, in der Claudia-Augusta-Straße und in der Mailand-Straße zu beheben. Die Kosten für den sofortigen Ersatz der beschädigten Behälter belaufen sich auf rund 4000 Euro.