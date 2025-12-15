Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung von Rosministraße und Talferbrücke in Bozen. Die 64-Jährige aus Lana wollte offenbar gerade die Kreuzung überqueren, als sie von einem Fahrzeug ohne Revision angefahren und dabei verletzt wurde.<BR \/><BR \/>Ersten Angaben zufolge erlitt sie glücklicherweise keine schweren Verletzungen, der genaue Schweregrad ist derzeit nicht bekannt. Hinter dem Steuer des Unfallfahrzeugs saß laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ ein Führerscheinneuling.<BR \/><BR \/>Die Stadtpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Auch das Weiße Kreuz war vor Ort im Einsatz.