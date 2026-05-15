Die Frau hatte kurz zuvor ihre Wohnung verlassen, um Wäsche in die Reinigung zu bringen und anschließend den Müll wegzubringen. Bei den Containern soll sie plötzlich von einer unbekannten Frau angegriffen, zu Boden gestoßen und ausgeraubt worden sein.<BR \/><BR \/>Die 70-Jährige blieb unverletzt, stand aber unter Schock. Sie konnte noch Passanten um Hilfe bitten. Eine Zeugin hatte den Überfall beobachtet und konnte das Fluchtfahrzeug sowie Teile des Kennzeichens angeben.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Bozen nahmen die Ermittlungen auf und leiteten eine Fahndung nach einem Alfa Romeo Junior ein, mit dem die Täter offenbar geflüchtet waren.<BR \/><BR \/>Am Nachmittag stoppte die Polizei auf der Brennerautobahn bei Verona Süd das gesuchte Fahrzeug. Am Steuer saß ein 31-jähriger rumänischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Provinz Verona und einschlägigen Vorstrafen. Von der Frau und der gestohlenen Uhr fehlte jedoch jede Spur.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde nach der Kontrolle wieder freigelassen, da ihm keine konkrete Beteiligung nachgewiesen werden konnte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen weiter.