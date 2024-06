Bozen: 70-jähriger Motorradfahrer stirbt – Verletzungen waren zu schwer

Gegen 16.20 Uhr hat sich am Dienstag auf der Landesstraße von Bozen nach Jenesien ein schwerer Motorradunfall ereignet. Dabei wurde ein Bundesdeutscher im Bereich des ersten Tunnels (von Bozen kommend) schwerst verletzt (STOL hat berichtet). Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Sanitätsbetriebs vom Weißen Kreuz Bozen in das Krankenhaus der Landeshauptstadt gebracht.Den Kampf um sein Leben mussten die Ärzte allerdings aufgeben – der 70-Jährige starb an den Folgen des Aufpralls.