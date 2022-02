Bozen: 700 Gramm Kokain im Kofferraum

Bei der Konotrolle eines 52-jährigen Marokkaners entdeckten die Beamten in dessen Lieferwagen einen Schlüssel für ein anderes Fahrzeug, das ebenfalls von einem ausländischen Staatsbürger genutzt wird. Die Ordnungshüter beschlossen daraufhin das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei fanden sie im Kofferraum 700 Gramm Kokain.Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden weiters 2070 Euro in Bar sichergestellt. Es wird angenommen, dass es sich dabei um den Erlös aus Drogengeschäften handelt.Der Mann wurde festgenommen und in das Gefängnis von Bozen gebracht.

stol