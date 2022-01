Bozen: 78-jährige Frau wird vermisst

Bereits seit 14.30 Uhr ist die Frau abgängig und immer noch fehlt von ihr jede Spur. Sie soll an Alzheimer leiden und zuletzt im Krankenhaus gesehen worden sein. Die Einsatzkräfte suchten zuerst im Raum Bozen, am Abend haben sie die Suche jedoch bis Terlan ausgeweitet.Im Einsatz stehen die Bergrettung, die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwilligen Feuerwehren von Siebeneich, Terlan, Bozen und Gries.Sachdienliche Hinweise an die Behörden sind erbeten.

