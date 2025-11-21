Der Leichnam wurde am Mittwochmorgen gefunden, nachdem der Senior nicht auf Anrufe reagiert hatte. Köllensperger lebte zurückgezogen und allein.<BR \/><BR \/>Die Todesursache steht noch nicht fest. Obwohl derzeit vieles auf einen natürlichen Tod hindeutet, wollen die Ermittler kein Risiko eingehen. Polizei, Gerichtsmediziner und der städtische Bestattungsdienst waren nach der Entdeckung des Leichnams vor Ort. <BR \/><BR \/>Parallel dazu leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ein.<BR \/><BR \/>Der Leichenbeschauer geht zwar von einer natürlichen Todesursache aus, weist jedoch auf einige ungewöhnliche Umstände hin, die weitere Abklärungen erforderlich machen. <BR \/><BR \/>Da der Tod nicht mit letzter Sicherheit geklärt ist, wurde eine Obduktion angeordnet, die voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden soll.