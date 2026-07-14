Zum Unfall war es am Montag kurz nach 9 Uhr gekommen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-83-jaehriger-radfahrer-von-auto-erfasst-und-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, war der Mann im Bozner Krankenhaus operiert und anschließend intensivmedizinisch behandelt worden. Noch am Abend erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Am Steuer des Unfallwagens saß ein 68-jähriger Bozner, der sofort Erste Hilfe geleistet habe.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.