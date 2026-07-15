Der wichtigste Einsatz ereignete sich in der Nacht, als Beamte der Streifenpolizei in der Pfarrhofstraße einen jungen Mann bemerkten, der sich hinter einem abgestellten Wohnmobil aufhielt. Die Polizisten wollen beobachtet haben, wie der Mann mit einem Stein auf ein Fahrrad eingeschlagen und offenbar versucht haben soll, dieses aufzubrechen.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde sofort angehalten. Es handelte sich um einen 23-jährigen italienischen Staatsbürger, der wegen Eigentumsdelikten bereits mehrfach polizeibekannt ist. Er wurde zur Quästur gebracht und wegen Diebstahl sowie wegen des Besitzes von Gegenständen, die als Waffen geeignet sind, auf freiem Fuß angezeigt. Bei einer persönlichen Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Beamten außerdem eine Schere, die er zum Aufbrechen des Fahrradschlosses verwendet haben soll.<h3>\r\nAlter Brotlaib als Drogenversteck<\/h3>Ein weiterer Einsatz ereignete sich am Abend in der Bozner Altstadt. Polizisten bemerkten dort eine Person, die wegen früherer Delikte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Betäubungsmitteln bekannt ist und sich mit einem anderen Mann in eine Seitenstraße zurückgezogen haben soll. Die Beamten entschieden sich, einzugreifen, und hielten die beiden Personen an.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung des erstgenannten Mannes, eines 37-jährigen marokkanischen Staatsbürgers, kontrollierten die Polizisten eine Tasche. Darin befand sich ein Laib altes Brot, der bereits nicht mehr essbar war. Der ungewöhnliche Fund weckte den Verdacht der Beamten. Bei einer genaueren Kontrolle stellten sie fest, dass die Brotkrume entfernt worden war und dadurch ein Versteck entstanden war.<BR \/><BR \/>In diesem Versteck befanden sich mehrere verschweißte Päckchen mit insgesamt rund fünf Gramm Kokain. Der Mann wurde zur Quästur gebracht und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Verkaufs auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nSechs weitere Personen angezeigt<\/h3>Im Laufe des Tages wurden außerdem sechs weitere ausländische Staatsbürger angezeigt. Ihnen wird vorgeworfen, gegen ein gegen sie verhängtes Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen zu haben.<BR \/><BR \/>Ebenfalls am gestrigen Tag kontrollierten Mitarbeiter des Polizeikommissariats in Brenner einen 23-jährigen tunesischen Staatsbürger, der bereits polizeilich bekannt war. Die durchgeführten Überprüfungen ergaben, dass sich der Mann nicht rechtmäßig auf italienischem Staatsgebiet aufhielt.<BR \/><BR \/>Daraufhin ordnete Quästor Giuseppe Ferrari seine Ausweisung an. Der Mann wurde anschließend in das Abschiebezentrum in Mailand gebracht. Dort wird er auf den Abschluss der Verfahren warten, die für seine Rückführung in sein Herkunftsland erforderlich sind.