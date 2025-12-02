Im Rahmen einer offiziellen Zeremonie überreichte der Quästor Giuseppe Ferrari die Medaillen, die vom Polizeichef – Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit Vittorio Pisani – übermittelt worden waren.<BR \/><BR \/>Der Quästor würdigte die acht langjährigen Einsatzkräfte, die in den vergangenen Monaten aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind, mit persönlichen Worten des Dankes. <BR \/><BR \/>Er betonte die tiefe und aufrichtige Anerkennung für den außerordentlichen Einsatz, die Hingabe und das ausgeprägte Pflichtbewusstsein, die die Geehrten im Laufe ihrer Karriere für die Bevölkerung gezeigt haben.<h3>\r\nDie Geehrten und ihre Karrierewege<\/h3>Technischer Polizeihauptmeister Sandro Artesini: 1984 in den Polizeidienst eingetreten, war er überwiegend bei der Fernmelde- und Telekommunikationszone „Trentino-Südtirol und Belluno“ in Bozen im Einsatz, wo er an der Planung und Realisierung von Einsatzzentralen, Anlagen, strukturierter Verkabelung und an der T.L.C.-Infrastruktur mitwirkte.<BR \/><BR \/>Vize-Quästor Robertino Bartocci: Nach einer langen Karriere in verschiedenen Bereichen der Verwaltung erwarb er 2018 die Dienstqualifikation eines Kommissars und übernahm im Anschluss die Leitung des Personalamtes, der Dienstabteilung für öffentliche Sicherheit (UPGSP) sowie die Funktion als Sachbearbeiter der Abteilung P.A.S. der Polizeidirektion von Bozen.<BR \/><BR \/>Polizeiobermeisterin Anna Battistutta: 1987 in den Dienst eingetreten, war sie zunächst im Streifendienst und im Personalbüro der Polizeidirektion von Bozen tätig. 1993 wechselte sie zur Abteilung für allgemeine Ermittlungen und Sondereinsätze (Digos), wo sie bis zu ihrem Ruhestand eingesetzt war.<BR \/><BR \/>Stellvertretender Polizeihauptmeister Walter Clauser: 1983 in den Polizeidienst eingetreten, war er über viele Jahre tragende Säule der Dienstabteilung für öffentliche Sicherheit (UPGSP). Nach einer Phase im Streifendienst wurde er 2010 zur Polizeiwache des Krankenhauses versetzt, wo er ein Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger war.<BR \/><BR \/>Leitender technischer Polizeiobermeister Franco Dalla Mura: 1984 eingetreten, war er zunächst an den Polizeischulen in Moena und Bozen tätig, bevor er als Verantwortlicher der Kraftfahr- und Motorisierungsabteilung der Polizeidirektion zugeteilt wurde. Dort war er auch als Fahrtrainer und Ausbilder für sicheres Fahren im Einsatz.<BR \/><BR \/>Technischer Polizeihauptmeister Giorgio Debiasi: 1984 in den Dienst eingetreten, war er überwiegend in der Fernmelde- und Telekommunikationszone „Trentino-Südtirol und Belluno“ in Bozen tätig. In 35 Dienstjahren bekleidete er dort mehrere sensible Funktionen, unter anderem als IT-Techniker, Leiter des kaufmännischen Bereichs sowie als Ausrüstungs- und Materialbeauftragter (REMA) für die Provinzen Bozen, Trient und Belluno.<BR \/><BR \/>Technischer Polizeihauptmeister Giorgio Debiasi: 1984 in den Dienst eingetreten, war er überwiegend in der Fernmelde- und Telekommunikationszone „Trentino-Südtirol und Belluno“ in Bozen tätig. In 35 Dienstjahren bekleidete er dort mehrere sensible Funktionen, unter anderem als IT-Techniker, Leiter des kaufmännischen Bereichs sowie als Ausrüstungs- und Materialbeauftragter (REMA) für die Provinzen Bozen, Trient und Belluno.<BR \/><BR \/>Polizeihauptmeister Antonio Nanni: 1988 in die Staatspolizei eingetreten, war er in den ersten Dienstjahren bei der Dienstabteilung für öffentliche Sicherheit tätig. 1996 wurde er in der Funktion eines Inspektors zum Wirtschafts- und Verwaltungsleiter (Economo) der Polizeidirektion ernannt. 2016 wechselte er zur operativen Schutzeinheit (Nucleo Operativo di Protezione) in Bozen – Bereich Schutz von Kronzeugen und Justizzeugen – und blieb dort bis zum Ruhestand.<BR \/><BR \/>Polizeihauptmeisterin Elisa Villa: Seit 1990 bei der Polizeidirektion von Bozen im Dienst, arbeitete sie 25 Jahre lang in der Abteilung zur Verbrechensbekämpfung (Divisione Anticrimine) und leitete dort hauptsächlich das Jugend- und Minderjährigenreferat. In dieser Funktion stand sie in beständigem Austausch mit allen Schulen der Provinz.