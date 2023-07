Damit hätte sie wohl kaum gerechnet, denn sie wohnt im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Der Dieb oder die Diebe mussten also besonders geschickt gewesen sein.Laut Informationen der Behörden dürften sie über die Gasleitung bis in das höher gelegene Stockwerk und auf den Balkon gelangt sein. Sie brachen durch die Tür ein.Die Frau warnte am Freitag in den sozialen Netzwerken vor Fassadenkletterern. Ihr wurden bei dem Einbruch Ketten, Armbänder und Ohrringe, vorwiegend aus Gold, gestohlen.