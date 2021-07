Bozen: Äthiopier drischt mit Eisenstange auf alles, was ihm in die Quere kommt

Schreckensmomente am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Bozner Altstadt: Ein 26-jähriger Äthiopier zog mit einer Eisenstange bewaffnet durch die Goethestraße und schlug mit Wucht auf alles, was ihm in die Quere kam. Eine Polizistin, die ihn anhalten wollte, verletzte er am Arm. Sie musste ins Krankenhaus.