Die Carabinieri Bozen griffen gemeinsam mit Streifen der Quästur ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trafen sie auf drei Personen. Einer der Beteiligten war laut Angaben der Carabinieri laut, wütend und reagierte aggressiv auf die Beamten. Der Mann habe versucht, eine körperliche Auseinandersetzung zu provozieren und die Einsatzkräfte schwer bedroht.<BR \/><BR \/>Um das aggressive Verhalten zu stoppen, setzten die Carabinieri den mitgeführten Taser ein. Nach zwei Warnaktivierungen stellte der Mann seine gewalttätigen Handlungen zunächst ein. Trotz der anschließenden Festnahme leistete er weiterhin Widerstand. Während des Transports beschädigte er im Dienstfahrzeug beide hinteren Türen von innen und beleidigte sowie bedrohte die Beamten.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde schließlich vom Rettungsdienst sediert und in das Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Widerstands und Beleidigung gegenüber Amtspersonen, Sachbeschädigung sowie wegen der Weigerung, seine Personalien anzugeben, eingeleitet.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Carabinieri setzte der Mann auch im Krankenhaus seine aggressive Haltung fort und beschädigte dort medizinisches Material.