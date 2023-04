Bozen: Akku-Brand in Wohnung endet glimpflich

Der noch heiße Akku wurde gekühlt, um ein erneutes Entflammen zu verhindern. - Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Am Samstagvormittag wurde die Bozner Berufsfeuerwehr in die Piacenzastraße gerufen. Dort war ein Lithium-Ionen-Akku beim Hantieren eines Heimwerkers in Brand geraten.Der Mann warf den brennenden Akku aus dem Fenster im ersten Stock seines Hauses und löschte ihn anschließend mit einem Gartenschlauch. Die Berufsfeuerwehr Bozen kühlte den noch heißen Akku in einem Eimer mit Wasser, um ein erneutes Entflammen zu verhindern.