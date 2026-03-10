Die verstärkten Kontrollen wurden von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit Carabinieri, Stadtpolizei und Finanzpolizei durchgeführt. <BR \/><BR \/>Am Sonntagnachmittag beobachteten Beamte laut Aussendung der Quästur, wie ein Mann auf dem Verdiplatz einer anderen Person ein kleines Päckchen übergab. Beide wurden sofort angehalten. Der Käufer – ein junger Italiener, den Beamten bereits als Drogenkonsument bekannt – übergab das soeben gekaufte Päckchen; darin befanden sich rund ein halbes Gramm Haschisch.<BR \/><BR \/>Der Dealer wurde zur Quästur gebracht und als 39-jähriger tunesischer Staatsbürger identifiziert. Der polizeibekannte Mann wurde wegen Drogenhandel verhaftet.<h3>\r\nGestohlene Weinflaschen im Rucksack<\/h3>Noch am selben Tag kontrollierten Polizisten im Stadtzentrum einen 47-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der ebenfalls polizeibekannt war. In seinem Rucksack fanden die Beamten vier hochpreisige Weinflaschen – wie sich herausstellen sollte, waren diese kurz zuvor aus einem Geschäft in der Umgebung gestohlen worden. Der Mann wurde zur Quästur gebracht und wegen Hehlerei angezeigt.<h3>\r\nDer nächste Dieb lässt nicht lange auf sich warten<\/h3>Während die Beamten die gestohlene Ware zurückgaben, bemerkten sie im selben Geschäft einen Mann, der mit einem prall gefüllten Rucksack rasch Richtung Ausgang ging. Auch er wurde sofort angehalten. Der Verdacht der Beamten sollte sich auch bestätigen: Im Rucksack stellten sie Ware aus dem Geschäft sicher, die nicht bezahlt worden war, heißt es weiter in der Aussendung.<BR \/><BR \/>Der Mann – ein 26-jähriger marokkanischer Staatsbürger und Asylwerber – wurde auf freiem Fuß wegen Diebstahl angezeigt. Darüber hinaus wurden drei tunesische Staatsbürger angezeigt, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot verstoßen hatten. Ein weiterer Tunesier wurde wegen der Missachtung eines Stadionverbots angezeigt.