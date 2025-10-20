Laut vorliegenden Informationen ereignete sich die Bluttat am Donnerstagabend in der Sernesi-Straße im Zentrum Bozens. Zunächst gab die Polizei angeblich aus Ermittlungsgründen den Vorfall nicht bekannt. Laut Zeugenaussagen hätten gegen 23 Uhr Jugendliche, einige mit Messern bewaffnet, einen Mann zu Boden gestoßen und dann auf ihn eingestochen.<h3>25-Jähriger von einem Landsmann erstochen<\/h3>Opfer des brutalen Vorfalls war ein 25-jähriger Tunesier. Er soll sich nach dem Angriff mit letzter Kraft in eine Bar am nahe gelegenen Dominikanerplatz geschleppt und dort um Hilfe gefleht haben. Der am Körper stark blutende Mann wurde von den alarmierten Rettungskräften erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er einer Notoperation unterzogen. Laut Ärzten schwebt der Verletzte nicht in Lebensgefahr, doch befindet er sich immer noch auf der Intensivstation.<BR \/><BR \/>Wie die Staatspolizei am Samstagmittag mitteilte, sei einer der mutmaßlichen Täter bereits ausgeforscht und festgenommen worden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Tunesier, der bereits polizeibekannt ist. Laut Quästur sei der Jugendliche erst vor Kurzem nach Bozen gekommen und schon mehrfach straffällig geworden. Er verfüge über keine Aufenthaltsgenehmigung.<BR \/><BR \/>Eine Auseinandersetzung um Drogen soll am Donnerstag die Gewalttat ausgelöst haben. Der Streit sei eskaliert, worauf es zu der Messerattacke gekommen sei. Der 18-Jährige konnte laut Polizei aufgrund von Zeugenaussagen und Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert werden. Rasch konnte die Polizei auch seinen Aufenthaltsort ausfindig machen und den Verdächtigen verhaften. Der junge Tunesier wurde in einer Sicherheitszelle der Quästur festgehalten, heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.<BR \/><BR \/>Die Polizei setzt ihre Ermittlungen aber fort – es seien nämlich mehrere Personen in den Streit und die Aggression involviert gewesen.<h3>Immer wieder Angriffe im Zentrum der Stadt<\/h3>Die Situation in der Landeshauptstadt spitzt sich mit dieser erneuten Bluttat weiter zu. In den letzten Wochen und Monaten gab es etliche bedenkliche Zwischenfälle.<BR \/><BR \/>Wie die Polizei gestern in einer Aussendung mitteilte, hat Quästor Giuseppe Ferrari eine Ausweisungsverfügung gegen einen 27-jährigen Tunesier erlassen. Der Mann hatte sich illegal auf dem Staatsgebiet aufgehalten. Am Freitagabend habe er sich mit einer anderen Person in der Kapuzinergasse gestritten und diese schließlich mit Schlägen heftig attackiert. Der Tunesier wurde ins Abschiebezentrum nach Gradisca d'Isonzo (Friaul) gebracht.