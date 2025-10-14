Die Einsätze fanden vor allem in der Bozner Altstadt statt – etwa in der Dr.-Streiter-Gasse, am Obstplatz und auf dem Pfarrplatz – sowie in Vierteln, in denen zuletzt vermehrt Probleme gemeldet worden waren, darunter der Garten der Religionen, die Palermo-Straße, der Mazzini- und der Zillerplatz. Insgesamt wurden 180 Personen kontrolliert.<h3>\r\nAnnäherungsverbot missachtet<\/h3>Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am Sonntagabend im Stadtteil Don Bosco. Eine Frau, die bereits Opfer von Stalking geworden war, hatte die Polizei alarmiert, weil sich der Mann, gegen den ein Annäherungsverbot bestand, mehrfach in der Nähe des Lokals zeigte, in dem sie sich mit Freunden aufhielt. <BR \/><BR \/>Beamte der Polizei trafen kurz darauf ein, beruhigten die Frau und hielten sich in der Nähe auf. Kurz darauf erschien der Mann erneut vor dem Lokal und wurde festgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er wegen Verletzung des Annäherungsverbots in Haft genommen.<h3>\r\nDiebstahl im Supermarkt<\/h3>Am Sonntagvormittag waren Polizisten in einem Supermarkt in Oberau\/Haslach im Einsatz. Zwei Frauen im Alter von 21 und 42 Jahren, beide rumänischer Herkunft, sollen dort Waren gestohlen haben. Nachdem sie die Kasse passiert hatten, wurden sie vom Personal angehalten. Die Polizei zeigte beide wegen Diebstahls auf freiem Fuß an.<BR \/><BR \/>Die Behörden kündigten an, die Kontrollen in den kommenden Wochen fortzusetzen, um die Sicherheit in den besonders belebten Stadtbereichen zu gewährleisten.