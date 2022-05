Bozen: Anzeige wegen Dorgenbesitz und 2 Ausweisungen

Die Polizisten der Quästur Bozen haben bei Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Einheit für Verbrechensbekämpfung aus der Lombardei im Bozner Stadtzentrum einen Mann erwischt, der in Besitz von 2,8 Gramm Kokain war.Die Drogen, die laut den Ermittlern wohl für den Weiterverkauf bestimmt waren, wurden beschlagnahmt und für den Mann gab es eine Anzeige auf freiem Fuß.Im Zuge der Kontrollen trafen die Polizisten außerdem auf 2 tunesische Staatsbürger, die sich unrechtmäßigerweise auf italienischem Staatsgebiet aufhielten und zudem schon wegen diverser Vorstrafen polizeibekannt waren. Die beiden wurden in das Rückführungszentrum in Görz überstellt, wo sie auf ihre Ausweisung warten.Wie aus einer Aussendung der Quästur Bozen hervorgeht, wurden seit Anfang des Jahres 24 ausländische Staatsbürger des Landes verwiesen.