Es gab zwei Bewerber, das „unterlegene“ Unternehmen kann innerhalb der kommenden 34 Tage Rekurs gegen die Entscheidung der Gemeindeverwaltung einlegen.<BR \/><BR \/> Sollte das nicht passieren, sollen die Arbeiten im Juni 2026 beginnen und im Dezember 2027 enden. Die Konzession mit der Gemeinde dauert 38 Jahre. <h3>\r\nDer Hintergrund<\/h3>Vor neun Monaten hat der Bozner Gemeinderat das Projekt zum Bau und Betrieb der Tiefgarage am sogenannten Siegesplatz genehmigt. Am 27. Dezember 2024 wurde die Ausschreibung auf dem Landesportal veröffentlicht, Angebote konnten bis Mittwoch, 11. Juni 2025, 12 Uhr, eingereicht werden. <BR \/><BR \/>Bei der Ausschreibung geht es um „die Vergabe einer Konzession für die Ausführungsplanung, den Bau und den Betrieb einer Tiefgarage am Siegesplatz samt Gestaltung der Platzoberfläche für einen Zeitraum von höchstens 40 (vierzig) Jahren“, wie es in den Unterlagen wörtlich heißt.<BR \/><BR \/>Den Zuschlag erhält das „wirtschaftlich günstigste Angebot mit dem besten Qualitäts- und Preisverhältnis“. Ob sich überhaupt Unternehmen an der Ausschreibung über 85.098.992,98 Euro beteiligt haben, war nicht bekannt.