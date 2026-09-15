„15. September, die Hälfte des Monats ist um und schon wieder ein neuer Rekord“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Diese erste Septemberhälfte war in Bozen die wärmste seit Messbeginn im Jahr 1956. An neun Tagen wurde die 30-Grad-Marke überschritten, zudem gab es noch einmal eine Tropennacht.“<h3>\r\nUnd wie geht es nun weiter?<\/h3>Am heutigen Dienstag scheint die Sonne von früh bis spät. Am Nachmittag entstehen nur wenige flache Quellwolken, teilweise bleibt es wolkenlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 Grad im Wipptal und 29 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Der morgige Mittwoch beginnt in einigen Tälern mit Hochnebel, der am Vormittag auflockert. Sonst ist es recht sonnig mit Quellwolken. Speziell zum Abend hin und in der Nacht muss man mit Regenschauern und Gewittern rechnen. Maximal werden 23 Grad in Sterzing und 27 Grad in Bozen erreicht.<BR \/><BR \/>Auch am Donnerstag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken und nur etwas Sonne. Vor allem am Nachmittag sind einige Regenschauer möglich.<BR \/><BR \/>Wechselnd bis stark bewölkt geht es am Freitag weiter. Vor allem in der zweiten Tageshälfte muss man wieder mit einigen Regenschauern rechnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am Samstag stabilisiert sich das Wetter. Verbreitet scheint die Sonne, dazu ziehen nur harmlose Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am Sonntag überwiegt der Sonnenschein, zeitweise ziehen hohe Wolkenfelder durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 27 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>