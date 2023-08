Bozen: Auf Kontrahent eingestochen – Flucht ergriffen

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Reschenstraße auf der Höhe des Supermarkts Eurospar. Ein Albaner und ein Marokkaner gerieten aus vorerst unbekannter Ursache in Streit.Dabei soll der Albaner dem Marokkaner mit einem scharfen Gegenstand 2 kleine Schnittwunden zugefügt haben. Anschließend soll der Täter die Flucht ergriffen haben.Sofort rückten die Rettungskräfte und die Staatspolizei aus. Der leichtverletzte Marokkaner wurde ins Krankenhaus gebracht. Er soll gegenüber der Polizei angegeben haben, den Angreifer nicht gekannt und wegen Nichtigkeiten mit ihm gestritten zu haben.Die Erhebungen laufen, unter anderem werden die Aufnahmen der Überwachungskameras in der Nähe analysiert.