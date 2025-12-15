Patrik Seppi, der Inhaber des Geschäftes in der Kapuzinergasse, wurde zudem wegen Handel mit Betäubungsmitteln angezeigt.<BR \/><BR \/>„Der wirtschaftliche Schaden ist erheblich. Ich hatte mit der Beschlagnahme gerechnet“, sagte Seppi gestern gegenüber diesem Medium. <BR \/><BR \/>Sein Anwalt Luca Migliucci werde vor Gericht die Beschlagnahme anfechten. „Mein Geschäft ist nämlich absolut legal“, beteuerte Seppi.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250265_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doch betroffen sei nicht nur er, sagte Seppi: „In über 90 ,Cannabis Light'-Läden auf gesamtstaatlicher Ebene sind Waren beschlagnahmt worden.“ Hintergrund ist das Gesetz Nr. 48\/2025 bzw. Artikel 18 des zugehörigen Dekretes des Präsidenten der Republik.<h3>\r\n„Werden mit allen Mitteln dagegen ankämpfen“<\/h3>Es sieht strengere Regeln für die Vermarktung von Hanfblüten vor und stellt diese faktisch Betäubungsmitteln gleich. „Wir werden mit allen Mitteln gegen das Dekret ankämpfen“, sagte Seppi. Das Geschäft „The Green Goat Hemp“ in der Kapuzinergasse bleibe weiter geöffnet.