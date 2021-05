Bozen: Aufsehenerregender Unfall endet glimpflich

Zum Unfall kam es gegen 10 Uhr in Bozen Süd in der Nähe des Einkaufszentrums Twenty. 2 Pkw waren darin verwickelt.Ein Fahrzeug prallte daraufhin gegen eine Speedcheckbox, kippte um und blieb auf der Seite liegen.Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch erheblicher Blechschaden.Auch der Lenker des 2. Pkw kam ohne Verletzungen davon. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, das Rote Kreuz und die Stadtpolizei.

am