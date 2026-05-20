In der Turinstraße in Bozen ist es am heutigen Mittwoch zu einem Rettungseinsatz gekommen, nachdem ein Mann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor, auf den Gehsteig geriet und gegen einen Straßenlaternenmast prallte.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich auf einem Straßenabschnitt, in dem derzeit Bauarbeiten laufen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314876_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Notarzt und Weißes Kreuz waren rasch vor Ort, versorgten den Fahrer und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus Bozen. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.<BR \/><BR \/>Die Stadtpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Die Berufsfeuerwehr Bozen sicherte die Unfallstelle und beseitigte die Gefahrenquelle.<BR \/><BR \/>Der Verkehr musste für rund eine halbe Stunde unterbrochen werden, um die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Anschließend wurde die Straße wieder freigegeben.