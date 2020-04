Bozen: Autos gehen in Flammen auf

In einem Hinterhof im Bozner Stadtviertel Don Bosco waren 2 Autos in Brand geraten. Die Bozner Berufsfeuerwehr rückte aus und konnte den Einsatz nach einer halben Stunde erfolgreich beenden.Die beiden Fahrzeuge trugen einen Totalschaden davon, die Fassade des Gebäudes – in dem sich auch ein großer Supermarkt befindet – trägt zwar die schwarzen Spuren von den Flammen, der rasche Einsatz der Feuerwehr konnte aber Schlimmeres verhindern.Die Brandursache ist unklar. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

stol/d