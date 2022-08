Bozen: Bankomat-Hacker bleibt in Haft

Über ein Jahr lang hatten die Ermittlungen der Carabinieri angedauert. Wie berichtet, endete die Operation „Jackpot“ mit der Verhaftung eines Moldawiers. Zusammen mit mehreren mutmaßlichen Komplizen soll der Mann per Hackerangriff insgesamt 11 Bankomatschalter geleert haben. Die Höhe der Beute beläuft sich auf rund 190.000 Euro. Allein den Automaten der Raika-Filiale am Ritten sollen die Täter um 70.000 Euro erleichtert haben.Beim Garantieverhör soll sich der Beschuldigte laut dessen Verteidigern Andrea Pallaver und Stefano Zucchiatti zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen ausgeschwiegen haben. Der Richter kam aber zur Auffassung, dass die gegen den Mann vorliegenden Beweise ausreichen und bestätigte die Haft.Mit der Auflage zur täglichen Unterschrift bei den Sicherheitskräften belegte Richter Andrea Pappalardo hingegen die ebenfalls in Bozen wohnhafte Mutter des Verhafteten. Auch sie soll laut Ermittlungen in Machenschaften, die ihrem Sohn zur Last gelegt werden, verstrickt sein. Von den restlichen Komplizen fehlt derzeit jede Spur.