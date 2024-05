Bozen: Bar „Biti“ für 30 Tage geschlossen

Die Bar „Biti“ tritt nicht zum ersten Mal negativ in Erscheinung: Bereits 3 Mal wurde den Betreibern schon die die Lizenz entzogen.Der Quästor hat nun erneut die Schließung der Bar für die kommenden 30 tage angeordnet, nachdem bei Kontrollen der Staatspolizei in den vergangenen 15 Tagen die ständige Anwesenheit von Gästen mit Vorstrafen wegen schwerer Straftaten festgestellt hatten darunter Drogenhandel, Schlägereien, Körperverletzungen, Gewalt und Widerstand gegen Beamte, Sachbeschädigung, Fahren unter Drogeneinfluss, Nichteinhaltung und illegale Einwanderung.Immer wieder hatten sich die Anrainer über die Kundschaft der Bar beklagt, so dass die Polizeistreifen mehrmals eingreifen mussten, um illegale Aktivitäten zu unterbinden.Nun bleibt das Lokal für die nächsten 30 Tage geschlossen.