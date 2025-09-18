<BR \/><BR \/>Die gezielten Kontrollen Staatspolizei begannen, nachdem mehrere Bürger die betroffene Bar bei den Behörden gemeldet hatten. Laut einer Aussendung der Quästur, weil sich dort oft vorbestrafte Personen aufhielten. <BR \/><BR \/>Die Polizisten sollen dort tatsächlich vermehrt vorbestrafte Personen angetroffen haben. Schließlich entdeckten die Kollegen von der Finanzpolizei bei einer weiteren Kontrolle auch Drogen bei einem der Besucher.<h3>\r\nBar voraussichtlich bis Weihnachten geschlossen <\/h3> Dieser wurde angezeigt – und der Quästor beschloss, die Lizenz der Betreiber für die Dauer von 100 Tagen zu entziehen. Das bedeutet, dass die Bar voraussichtlich bis Weihnachten geschlossen bleibt.