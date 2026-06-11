Zuvor war es zu mehreren Einsätzen der Polizei rund um das Lokal gekommen, darunter eine schwere Gewalttat in unmittelbarer Nähe des Lokals. Demnach wurde offenbar eine Person von mehreren Männern attackiert und verletzt. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/>Bei den Kontrollen der Beamten in der Bar waren zudem wiederholt polizeibekannte Gäste präsent. Im Umfeld des Lokals sollen die Einsatzkräfte außerdem Belästigungen von Passanten sowie Personen, die Drogen konsumierten, festgestellt haben. Zudem wurden mehrere Personen angetroffen, gegen die ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde von Bozen bestand.<BR \/><BR \/>Mit der zehntägigen Schließung sollen nach Angaben der Behörden weitere Vorfälle dieser Art verhindert werden.