In Zeiten von Hitzewellen und Trockenperioden wird Wasser ein immer kostbareres Gut. Bozen rüstet sich für schlechtere Zeiten und baut einen neuen Trinkwasserspeicher.<BR \/><BR \/><BR \/>Vor zwei Jahren, im Juli 2024, hat das römische Ministerium für Infrastrukturen grünes Licht für die nahezu vollständige Finanzierung eines neuen Trinkwasserspeichers in Bozen, der rund elf Millionen Euro kosten wird, gegeben. In den vergangenen beiden Jahren hat die Gemeinde Bozen die urbanistischen Voraussetzungen dafür geschaffen, darunter die Änderung des Bauleitplans.<BR \/><BR \/>Am Donnerstag hat der Stadtrat die Einleitung eines Enteignungs- und Dienstbarkeitsverfahrens für jene Flächen beschlossen, die für den Bau des Trinkwasserspeichers benötigt werden. „Das Verfahren umfasst die Besetzung im Dringlichkeitsweg sowie die zeitweilige Besetzung, damit die Arbeiten zügig starten können“, wie es im Beschluss heißt. <BR \/><BR \/>Entstehen wird das Wasserreservoir mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Kubikmetern oberhalb des Schießstandes in Moritzing. Die Bauarbeiten sollen im September beginnen.<BR \/><h3>\r\nIn Bozen gibt es nur zwei große Wasserreservoirs<\/h3><BR \/>Derzeit verfügt Bozen über zwei große Trinkwasserspeicher. Die beiden Reservoirs in St. Peter (siehe Grafik unten) fassen zusammen 6.500 Kubikmeter Wasser, das Becken oberhalb des städtischen Friedhofs im Bereich Pfarrhof weitere 4.500 Kubikmeter. Daneben gibt es sechs kleinere Trinkwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1.000 bis 2.000 Kubikmetern.<BR \/><BR \/>„Mit dem neuen Trinkwasserspeicher können wir kurzfristige Engpässe bei der Wasserversorgung besser überbrücken und Probleme wie technische Störungen oder Stromausfälle im gesamten Wassernetz leichter bewältigen“, erklärt der technische Direktor der SEAB, Stefano Sacchi. Der neue Speicher soll die Versorgungssicherheit erhöhen und Bozen auch widerstandsfähiger gegen Schwankungen des Grundwasserspiegels und bei längeren Trockenperioden machen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337577_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gespeist wird der Trinkwasserspeicher von den Tiefbrunnen beim Krankenhaus. Von dort wird das Wasser in das Reservoir gepumpt. <BR \/>Im vergangenen Jahr lag der durchschnittliche Wasserverbrauch in Bozen bei 219,72 Litern pro Einwohner und Tag. In diesem Wert ist nicht nur der Verbrauch der Bevölkerung enthalten, sondern auch jener von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Touristen.