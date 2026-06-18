Grund für die Kontrollen entlang der Flussufer waren Hinweise aus der Bevölkerung, die dort illegale Siedlungen gemeldet hatten. Das geht aus einer Aussendung der Quästur hervor.<BR \/><BR \/>Am frühen Morgen kontrollierten die Beamten im Bereich des Eisack zwischen der Rom- und der Palermobrücke einen 42-jährigen Tunesier mit zahlreichen Vorstrafen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Er wurde verhaftet und in die Haftanstalt Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Überdies vereitelten die Beamten auch einen Einbruch in ein Bozner Geschäft: Eine Streife bemerkte während einer Kontrollfahrt, dass eine Fensterscheibe des Lokals beschädigt worden war und ging der Sache nach. Dabei überraschte sie zwei junge Männer, die sich im Keller des Lokals versteckt hatten. Die beiden 25 und 26 Jahre alten Tunesier, beide Asylwerber und polizeibekannt, wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt 88 weitere Personen wurden vor Kurzem im Zuge von verstärkten Kontrollen überprüft und 24 Fahrzeuge kontrolliert. Zudem wurde eine 19-jährige Italienerin wegen versuchten Diebstahls angezeigt.