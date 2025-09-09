<BR \/>Auch der Vorfall selbst spielte sich am Montag ab, genauer gesagt am späten Nachmittag. Der 30-jährige Marokkaner soll von einem Mitarbeiter eines Supermarktes im Bozner Stadtviertel Europa-Neustift dabei beobachtet worden sein, wie er einige Produkte in seiner Kleidung versteckte. Danach sei er an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu bezahlen. <BR \/><BR \/>Als einer der Mitarbeiter den jungen Marokkaner mit den Vorwürfen konfrontierte und die nicht bezahlten Produkte zurückverlangte, habe der mutmaßliche Täter aggressiv reagiert. Ein Carabiniere, der sich gerade außer Dienst befand und im Supermarkt seinen Einkauf tätigte, soll eingeschritten sein. Es sei zu einer Rangelei gekommen.<h3>\r\nWegen Körperverletzung und Diebstahl verhaftet<\/h3>\r\nRasch eilte auch eine Streife der Staatspolizei, die kurz vorher alarmiert wurde, zum Ort des Geschehens. Der Carabiniere schaffte es, den jungen Marokkaner bis zu deren Eintreffen im Supermarkt festzuhalten. Bei der Auseinandersetzung soll er sich aber erheblich verletzt haben – im Krankenhaus wurde eine Heildauer von zwölf Tagen prognostiziert.<BR \/><BR \/>Die Staatspolizisten haben den mutmaßlichen Täter, der nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, wegen räuberischem Diebstahl und Körperverletzung eines Beamten verhaftet.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler gefunden? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>