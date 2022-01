Bozen: Gäste betrunken und ohne Green Pass – Bar muss schließen

Wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt, habe man bei Kontrollen am Montagabend in der Bar „Pia“ in Oberau 4 Personen ohne Green Pass angetroffen. 2 waren kassierten zudem eine Anzeige wegen Trunkenheit.Der Lokalbetreiber wurde ohne Maske angetroffen. Das Lokal muss aufgrund der Verstöße gegen die Corona-Regeln für 5 Tage schließen.Im Bozner Stadtzentrum stießen die Polizisten im Rahmen der verschärften Kontrollen am Montag zudem auf einen 30-Jährigen, der aufgrund eines positiven Coronatests eigentlich daheim in Isolation sein hätte sollen. Der aus dem Ausland stammende Mann wurde bei der Justizbehörde gemeldet.

stol