Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Berufsfeuerwehr Bozen konnte den Brand rasch löschen. Im Inneren des Fahrzeugs wurde eine Matratze gefunden, die vollständig verbrannt war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226946_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Brandursache ist noch unklar. Der Lieferwagen stand in der Nähe eines unbewohnten Hauses, das häufig von Personen ohne festen Wohnsitz aufgesucht wird.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226949_image" \/><\/div>