Bozen: Bombenentschärfung im Gange

Die Evakuierungsmaßnahmen sind bereits in den frühen Morgenstunden erfolgreich vonstattengegangen. Das Ende der Arbeiten rund um die Bombenentschärfung wird gegen 11.00 Uhr mit der Auslösung des Signals der wöchentlichen Sirenenprobe (15 Sekunden langer Dauerton) und der Ausstrahlung einer Zivilschutzmeldung über die Hörfunksender mitgeteilt.Während der Entschärfungsarbeiten ist die Nord-Süd-Achse durch Bozen unterbrochen, auch der Luftraum ist gesperrt: Die Brennerautobahn ist im Bereich zwischen den Einfahrten Bozen Nord und Bozen Süd gesperrt, die Einfahrt Bozen Nord Richtung Süden und die Einfahrt Bozen Süd Richtung Norden können nicht genutzt werden. Es wird angeraten, die Autobahn bei den Ausfahrten Klausen oder Neumarkt zu verlassen. Auch die Brennerstaatsstraße ist gesperrt. Offen bliebt diesmal im Unterschied zur Bombenentschärfung im vorigen Jahr der Korridor Fagenstraße - Grieser Platz - Vittorio-Veneto-Straße für die Durchfahrt aus dem Sarntal und aus Jenesien. Nach Abschluss der Entschärfungsarbeiten ist auf den wiedergeöffneten Straßen mit Verzögerungen zu rechnen, da ein starker Rückreiseverkehr aus Süden zu erwarten ist und zudem ein Pferderennen auf dem Meraner Pferderennplatz ausgetragen wird.Bürger können sich unter der bei der Agentur für Bevölkerungsschutz angesiedelten Grünen Nummer 800 751 751 informieren und erhalten von 8 bis 20 Uhr Auskünfte zu allen Themen rund um die Bombenentschärfung.Die kommunalen Sportanlagen bleiben am Sonntagvormittag geschlossen. Davon ausgenommen sind der Reitstall und die Tennisanlage bei Schloss Sigmungskron. Auch die städtischen Bibliotheken und Museen und andere städtische Kultureinrichtungen bleiben geschlossen. In der roten und gelben Zone verkehren weder Busse noch Taxis.Öffentliche VerkehrsmittelAufgrund des Fahrverbots wird zwischen 9 und 11 Uhr auch der gesamte Bus- und Bahnverkehr im Bozner Stadtbereich unterbrochen. Wenn es keine Verzögerungen beim Abtransport des Sprengkörpers gibt, werden die Bus- und Bahndienste ab 11 Uhr schrittweise wieder aufgenommen.Während der Bombenentschärfung bleibt der Zugverkehr unterbrochen, und zwar auf der Brennerlinie im Abschnitt Waidbruck - Bozen - Branzoll und auf der Meraner Linie im Abschnitt Bozen - Sigmundskron.Aufgrund der Sperre des Stadtzentrums ist kein Busersatzdienst vorgesehen.Die Überlandbusse zirkulieren am Sonntagvormittag nur außerhalb des Bozner Stadtgebietes. Einige Linien fahren ab / bis zum Bozner Stadtrand bzw. ab / bis zum Krankenhaus. Einige Linien verkehren auf verkürzten Routen, einzelne Fahrten entfallen gänzlich.Im Zeitraum zwischen 8.15 Uhr und ca. 11.45 Uhr werden einige Linien abgeändert oder teilweise gestrichen. Kurz nach 8 Uhr starten die letzten Fahrten laut regulärem Fahrplan. Um 9.05 Uhr fährt ein letzter Shuttle-Bus vom Bahnhof zur Stadthalle, wo sich die Bewohner der evakuierten Zonen vorübergehend aufhalten können. Der Shuttle-Bus hält am Bahnhofsplatz, Waltherplatz, Dominikanerplatz und in der Sparkassenstraße und fährt bis zur Stadthalle in der Reschenstraße.Am Bozner Busbahnhof verkehren zwischen 9 Uhr und voraussichtlich 11 Uhr keine Busse. Sofern es keine Verzögerungen gibt, sind der Warteraum sowie die WCs der Infopoints ab 12 Uhr bis zum Abend zugänglich, die Fahrkartenschalter bleiben ganztägig geschlossen.Die Rittner Seilbahn samt Fahrkartenschalter an der Talstation bleibt zwischen 9 und 11 Uhr bzw. bis zum Abschluss der Bombenentschärfung außer Betrieb. Die Kohlerer Seilbahn nimmt am Sonntag erst ab 12 Uhr den Betrieb auf. Die Seilbahn nach Jenesien fährt den ganzen Tag über regulär.

stol